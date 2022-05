Pellegrinaggi: Unitalsi, riparte dalla Sicilia la nuova stagione con più di 300 soci

Partirà venerdì 6 e si concluderà martedì 10 maggio il primo pellegrinaggio dell’Unitalsi diretto a Lourdes dalla fine della scorsa stagione. Saranno più di 300, di cui 50 disabili, i soci e volontari della sezione siciliana occidentale e della siciliana orientale, che raggiungeranno la cittadella francese dopo l’ultimo viaggio della scorsa estate.

Il gruppo, due aerei previsti il primo con partenza da Palermo e il secondo da Catania, sarà accompagnato dagli assistenti regionali don Raimondo Abbandoni, don Enzo Murgano e dalla presidente di sezione della siciliana occidentale, Loredana Picone. “C’è una gran voglia di ritornare alla normalità – sottolinea Picone – nonostante il periodo che tutti stiamo attraversando, sia i soci che i nuovi pellegrini iscritti hanno risposto da subito con entusiasmo alla prima proposta di pellegrinaggio a Lourdes della stagione. La voglia di ringraziare, la voglia di essere abbracciati da quella Grotta sono i sentimenti che animano questo ritorno a Lourdes, in serenità e in sicurezza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”. Il tema spirituale del pellegrinaggio, come indicato per quest’anno dal santuario, saranno le parole che Maria, la Madre di Dio, affidò a Bernadette Soubirous il 2 marzo 1858: “Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che ci si venga in processione”.