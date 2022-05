Ucraina: Comunità S.Egidio, il 21 maggio concerto per la pace a Roma

Sabato 21 maggio, in Piazza del Popolo a Roma, si terrà il concerto per la pace, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la pace, per dire no alla guerra: “Play music stop violence”. Un evento a ingresso gratuito per diffondere, con la musica, un forte messaggio di pace e sostenere il lavoro della Comunità di Sant’Egidio nell’accoglienza ai profughi dall’Ucraina. La serata si aprirà con artisti e band emergenti da tutta Italia, finalisti del contest per la pace, e proseguirà con una maratona musicale che vedrà avvicendarsi sul palco artisti che uniranno la loro voce “per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra, nella convinzione che l’unico futuro possibile ponga le sue fondamenta sulla pace. La musica ha una grande forza ed è stata decisiva, insieme alla solidarietà, in momenti difficili della storia. Oggi lo può essere ancora”. L’accesso all’area del concerto sarà possibile dalle 17:30. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Cultura, dall’Agenzia nazionale giovani e dalla Siae, ha come radio ufficiale Rai Radio2 che racconterà l’evento attraverso collegamenti in diretta e con contenuti extra sui social del canale e curiosità dal backstage. Il concerto sarà presentato da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, mentre la “Social band” accompagnerà nelle loro performance gli artisti sul palco. Un evento non solo dedicato alla musica, ma anche alla solidarietà: saranno raccolti infatti fondi per sostenere gli aiuti che la Comunità di Sant’Egidio da Leopoli sta facendo pervenire in tutte le zone colpite dal conflitto in Ucraina e l’accoglienza ai profughi nei Paesi limitrofi e in Italia. È possibile contribuire con una donazione sul sito web della Comunità di Sant’Egidio (www.santegidio.org).