Diocesi: Alghero-Bosa, a Pozzomaggiore festeggiamenti per la beata Edvige Carboni

In occasione della memoria liturgica della beata Edvige Carboni, domani, mercoledì 4 maggio, la parrocchia di San Giorgio Martire a Pozzomaggiore (Ss) ospita in questi giorni i festeggiamenti in onore della mistica beatificata tre anni fa. “Pozzomaggiore – spiega una nota della diocesi di Alghero-Bosa – è impegnato nello storicizzare il culto della beata e includerlo nelle devozioni locali e in tutta la galleria di tradizioni religiose della Sardegna”. Preceduti da una novena, i festeggiamenti sono entrati nel vivo già da ieri, 2 maggio, giorno natale di Edvige Carboni, quando i bambini e i cresimandi si sono ritrovati di fronte alla sua casa per un omaggio floreale prima di partecipare alla messa e ricevere “il dolce della Beata”, preparato secondo le prescrizioni del suo ricettario.

Oggi l’intera giornata è dedicata agli ammalati; in particolare la messa delle 18 vedrà la partecipazione di coloro che possono recarsi in chiesa e dei familiari e amici degli allettati a casa o in ospedale.

Domani, 4 maggio, sono due gli appuntamenti liturgici significativi: al mattino padre Filippo Betzu, provinciale dei Frati minori cappuccini della Sardegna, presiederà la celebrazione eucaristica delle 10.30, mentre sarà mons. Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, a presiedere quella delle 18, che sarà anche trasmessa in diretta da Catalan Tv al canale 15 del digitale terrestre e sulla pagina YouTube della diocesi di Alghero-Bosa.

“Una nota particolare – informano dalla diocesi – sarà la consegna di una candela ricordo a tutti i fedeli presenti alle celebrazioni, simbolo e rievocazione del proprio battesimo, che Edvige ricevette proprio il giorno 4. Per la prima volta si darà poi vita alla processione in onore della beata. L’urna contenente le sue spoglie mortali verrà portata in spalle per alcune vie di Pozzomaggiore”.