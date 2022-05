Diocesi: Savona, venerdì giochi, pizza e la “Scuola della Parola” per i ragazzi del pellegrinaggio a Roma

(Foto: diocesi di Savona-Noli)

Dopo l’incontro con Papa Francesco il Lunedì dell’Angelo in Vaticano insieme a decine di migliaia di coetanei gli adolescenti che vi hanno partecipato si riuniranno a Savona per alcuni momenti di convivialità e preghiera, a cui sono invitati anche tutti gli altri giovani della diocesi di Savona-Noli.

Si ritroveranno venerdì 6 maggio, alle ore 18,30, sul campo da calcio della parrocchia San Paolo Apostolo per una serie di attività ludiche. Intorno alle 19,30 ci sarà poi la cena con pizza offerta.

Un’ora dopo i ragazzi e i loro educatori partiranno a piedi alla volta della cattedrale Nostra Signora Assunta, dove alle 21 il vescovo, mons. Calogero Marino, guiderà il settimo incontro della “Scuola della Parola” 2021-2022, promossa dallo stesso vescovo e il cui titolo è “Il coraggio della missione. Alla scuola dell’apostolo Paolo”. Il tema è legato agli Atti degli Apostoli e alla figura del grande evangelizzatore con un taglio vocazionale.