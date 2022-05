Festival nazionale dell’economia civile: il 6 maggio primo evento di avvicinamento a Reggio Calabria tra giovani e lavoro

(foto Festival Nazionale dell’Economia Civile)

In preparazione al quarto Festival nazionale dell’economia civile, in programma a Firenze dal 16 al 18 settembre 2022, il 6 maggio si svolgerà il primo evento di sensibilizzazione dedicato alle proposte formative, di orientamento e di lavoro rivolte a giovani e studenti, che si svolgerà nel Salone dell’orientamento di Reggio Calabria. Promotore dell’appuntamento è la Camera di commercio di Reggio Calabria che ha invitato ad intervenire Luca Raffaele, direttore generale di NeXt nuova economia per tutti e membro del comitato promotore del Fnec, Sabrina Bonomi dell’Università E-Campus e Sec-Scuola di economia civile, e Dalila Nesci, sottosegretaria del ministero per il per il Sud e la coesione territoriale. Sono previsti anche gli interventi di Entopan – Smart networks & strategies, Azienda agricola Perrone e Atelier Riforma, finalista al Fnec per le startup di economia civile 2021, per rappresentare le realtà che stanno mettendo in pratica i principi di economia civile nel campo dell’innovazione sociale e di comunità, della valorizzazione del territorio e delle sue specificità.