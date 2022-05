Parlamento Ue: Draghi rende omaggio a David Sassoli. “Ora abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico e ideale”

(Foto SIR/Parlamento europeo)

(Strasburgo) “Rendo omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento europeo in anni difficilissimi”. Egli “non ha mai smesso di lavorare a un progetto di speranza. Grazie a voi perché portate avanti quel progetto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo. Draghi, accolto in emiciclo dalla presidente Roberta Metsola, dopo il suo intervento, discuterà con gli eurodeputati dello stato dell’Unione e il suo futuro. Si tratta del secondo di una serie di dibattiti in plenaria intitolati “Questa è l’Europa”. Il primo è avvenuto a marzo scorso con la prima ministra estone Kaja Kallas.

“La guerra in Ucraina ha innescato una crisi umanitaria, securitaria, energetica, economica, e avviene quando i nostri Paesi sono ancora alle prese con la pandemia. Alla quale abbiamo finora dato una risposta coesa”. “La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite, far tornare i ragazzi a scuola, sostenere l’economia”. In questa direzione è stato approvato il Next Generation Eu. “La stessa determinazione dobbiamo mostrare ora per le sfide che abbiamo davanti”, perché “la pandemia e la guerra hanno chiamato l’Ue a gestire crisi mai affrontate”.

Draghi ha osservato: “Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico”. “Mai come ora i nostri valori di pace, solidarietà e umanità hanno bisogno di essere difesi. Per i singoli Stati è difficile operare in questo senso. Abbiamo bisogno dunque anche di un federalismo ideale”.