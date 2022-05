Aggiornamenti sociali: nel nuovo numero cammino sinodale, riforma della Curia vaticana, impatto dei social sulla politica

Il percorso sinodale della Chiesa voluto da papa Francesco prosegue, focalizzandosi anche sulla riforma della Curia romana, cui il pontefice dedica la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, “dove ribadisce la centralità della missionarietà per gli organi ecclesiali”. Il direttore di Aggiornamenti sociali, Giuseppe Riggio, illustra nell’editoriale del nuovo numero “il significato di questo importante passaggio”, sottolineando che la Curia romana “non si colloca tra il Papa e i vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi e concorre alla costruzione di una più profonda comunione nella Chiesa”.

I “Dialoghi” della rivista, curati da Cesare Sposetti, ospitano una riflessione sul concetto di libertà “che, in tempi difficili come quelli attuali, segnati dalla pandemia e dalla guerra, richiede un ripensamento”, spiegano dalla redazione. “Offrono possibili piste interpretative Nadia Urbinati e Giovanni Grandi, mentre Maria Francesca Murru riflette sull’impatto dei social media in politica e nell’informazione”.

Ritorna anche questo mese il Focus Ucraina, con un intervento di Mao Valpiana, del Movimento nonviolento, che esplicita come la richiesta di pace e di non ricorrere alle armi “non sia sinonimo di resa alla logica della prepotenza”. Un’intervista a Ermes Carretta, dell’associaizone AiBi – Amici dei bambini, fa poi il punto sull’accoglienza dei minori ucraini in Italia.

“Lo sguardo internazionale si sposta ancora più verso oriente, nelle Filippine, alla vigilia di un’importante tornata elettorale che determinerà il tipo di democrazia del Paese per gli anni futuri, come ci spiega Carmel Abao, politologa dell’Università di Manila”.