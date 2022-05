Spettacoli: Erice, sul palco Beatrice Fazi e Francesco Stella con “Nel nome della madre”

Nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Fatima, la parrocchia a lei dedicata ad Erice ospiterà nell’auditorium un evento culturale con una piece teatrale tratta dal famoso “Nel nome della Madre” di Erri De Luca in cui lo scrittore con il linguaggio semplice e toccante della poesia, racconta la fine dell’adolescenza di Miriam- Maria. Lo spettacolo si terrà giovedì 12 maggio – vigilia della festa della Madonna – alle 21.30. L’adattamento e la regia sono di Michela La Ginestra volto conosciuto al grande pubblico, attore, regista o autore a circa 100 spettacoli teatrali; tra tutti, tre versioni del Rugantino al Teatro Sistina, per la regia di Pietro Garinei, con Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini presenti nell’edizione 2001, fondatore e il direttore artistico del Teatro 7 di Roma dove si produce come attore, autore e regista. Nel Cast, tra gli altri, Beatrice Fazi, conduttrice tv e attrice e Francesco Stella, attore marsalese che dopo aver iniziato a lavorare in teatro, sia come attore che come assistente alla regia, nel 1998 gira la prima stagione de Il commissario Montalbano, andata in onda nel 1999 su Rai Due, in cui è l’agente Gallo. Tra i suoi lavori televisivi, la serie TV L’ispettore Giusti (1999), regia di Sergio Martino, le soap opera Un posto al sole e CentoVetrine, la miniserie TV Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi (2004), regia di Cinzia TH Torrini, e i film TV Sant’Antonio di Padova (2002), regia di Umberto Marino, e La notte breve (2006), regia di Camilla Costanzo e Alessio Cremonini.