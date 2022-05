Parlamento Ue: Draghi, “integrazione europea alleato migliore per affrontare le sfide che la storia ci pone davanti”

(Strasburgo) “Il buon governo non è limitarsi a rispondere alle crisi del momento. È muoversi subito per anticipare quelle che verranno”. Lo ha affermato Mario Draghi, premier italiano, concludendo un lungo intervento nell’emiciclo di Strasburgo. “I padri dell’Europa ci hanno mostrato come rendere efficace la democrazia nel nostro continente nelle sue progressive trasformazioni. L’integrazione europea è l’alleato migliore che abbiamo per affrontare le sfide che la storia ci pone davanti”. Draghi ha sottolineato: “Oggi, come in tutti gli snodi decisivi dal dopoguerra in poi, servono determinazione, visione, unità. Sono sicuro che sapremo trovarle ancora una volta, insieme”.