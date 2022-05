Euro Christian Music Festival: l’11 e il 13 maggio a Torino, in contemporanea con l’Eurovision Song Festival. Due cantanti, russa e ucraina, si esibiranno insieme

Si svolgerà a Torino, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio, la prima edizione dell’Euro Christian Music Festival. Appuntamento alle 20.30, nel Teatro Gospel House a Venaria, che ha più di 500 posti, situato di fronte al nuovo Allianz Stadium Juventus. La manifestazione si terrà, in contemporanea, nella stessa città in cui si svolge l’Eurovision Song Festival 2022, nel Pala Alpitour, a fianco dello Stadio Olimpico Grande Torino.

L’Euro Christian Music Festival 2022 vede la partecipazione, al momento, di 12 artisti provenienti da Europa, Stati Uniti, Brasile, Congo e da tutto il mondo, nonché la presenza di due grandi ospiti, vere rock star della Christian Music internazionale. Parteciperanno anche Russia e Ucraina, ma come ospiti. Le due cantanti si esibiranno insieme per diffondere un messaggio di pace. Israele sarà in gara con Nothingless, prete cristiano, di nazionalità italiana, che vive a Gerusalemme da 13 anni, che si esibirà in coppia con la cantante israeliana Nitsan, di fede ebraica, i quali canteranno, in lingua israeliana, “Greater love”, che è un inno ad un solo Dio, seppur diverse sono le loro religioni, cristiana ed ebraica. La giuria sarà composta dalle case discografiche di ogni nazione: questa la novità assoluta, che consentirà un’ulteriore grande apertura al mercato della Christian Music.

La manifestazione “nasce dall’incontro del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022, ideato e diretto dal cantautore Fabrizio Venturi, e della Gospel House di Torino, il cui responsabile è l’ingegnere del suono del Festival di Sanremo degli anni ’90 Piero Maniscalchi ed il cantautore Gionatan De Stradis”, spiega un comunicato.

Il successo mediatico del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022, che ha ottenuto il patrocinio di Siae, Comune di Sanremo e diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ha aperto anche in Italia la strada al mercato della Christian Music, genere musicale in altre nazioni parametrico da sempre agli altri generi. Dopo la kermesse sanremese, in Italia, sono sorte case discografiche mirate esclusivamente al settore. Radio Vaticana, radio ufficiale del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022, ha creato una rubrica radiofonica dedicata alla Christian Music ed ospita, settimanalmente, gli artisti che erano in gara al Festival.