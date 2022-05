Ucraina: i numeri dell’Unicef per la protezione e l’istruzione dei bambini

Sono 7,5 milioni i bambini ucraini sui quali, secondo il report di Unicef, la guerra in Ucraina sta avendo un impatto devastante. Di questi 3,2 milioni sono sfollati nel Paese e 2,7 milioni sono rifugiati nei Paesi vicini. All’inizio di questo mese risultano 545 vittime tra i bambini, 226 uccisi e 319 feriti, secondo i dati di Ohchr, anche se il numero potrebbe essere sottostimato. Tra l’Ucraina ed i Paesi limitrofi, ci sono 2,2 milioni i bambini ucraini che hanno bisogno di servizi di protezione, 3,3 milioni quelli che necessitano di aiuto per l’istruzione e 3 milioni le persone che hanno bisogno di sostegno economico. Con l’intensificarsi della guerra, l’Unicef in Ucraina ha aumentato il personale sul campo a 186 persone, continuando gli interventi per proteggere i bambini. Come ad esempio i 21 team mobili di risposta rapida operativi nelle regioni di Lvivska, Zakarpatska, Vinnytska, Dniprovska, Rivnenska, Chernivetska, offrendo servizi di salute mentale e di supporto psicosociale in presenza a 1287 persone, compresi 398 bambini, consulenza legale a 1311 persone, e servizi di assistenti sociali per 2835 persone. L’Unicef ha inoltre fornito materiali per l’apprendimento, di cui hanno beneficiato 265.900 bambini, distribuito kit ricreativi e kit scuola in scatola a 12.262 bambini, mentre 66mila bambini sono stati inseriti in percorsi di istruzione formale o non formale. È operativo il servizio gratuito Child Helpline, grazie al quale si forniscono consulenze online a bambini, assistenti e giovani, che nelle scorse settimane ha registrato una media di mille chiamate a settimana con richieste u sfollamento interno ed evacuazione (34%) salute mentale e benessere psicosociale dei bambini (21%), bambini non accompagnati e separati (4%), mentre oltre il 54% delle chiamate sono state reindirizzate a centri di protezione sociale per la famiglia, i bambini e i giovani, alla polizia, ad assistenza legale gratuita e a fornitori di servizi di salute mentale e Ong. Sono 31.467 tra bambini e chi si prende cura di loro, che dal 24 febbraio sono stati raggiunti da servizi di salute mentale e di supporto psicosociale, 12.036 di questi hanno beneficiato di servizi specializzati attraverso la gestione dei casi e l’orientamento ai servizi di supporto, mentre 4.051 donne e bambini sono stati raggiunti dai servizi di prevenzione, mitigazione del rischio e risposta alla violenza di genere. Dal 15 aprile l’Unicef ha inoltre iniziato in Ucraina i pagamenti ai beneficiari del programma di assistenza umanitaria in denaro, raggiungendo 534 famiglie con bambini disabili o con tre o più bambini, ora continuerà a valutare tra le circa 130.000 famiglie richiedenti.