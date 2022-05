Diocesi: Perugia, domani s’inaugura l’Emporio della Solidarietà Caritas a Ponte Pattoli

(Foto: diocesi di Perugia-Città della Pieve)

C’è grande attesa nelle comunità della IV Zona pastorale “Valle del Tevere Nord” dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di 40mila abitanti, per l’imminente inaugurazione dell’Emporio della Solidarietà Caritas a Ponte Pattoli (Pg), situato al piano terra di un edificio di via Antonia 61, nelle vicinanze del campo sportivo; cerimonia in programma domani, mercoledì 4 maggio (ore 17), che vedrà intervenire il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli, i parroci della Zona pastorale e i rappresentanti di istituzioni civili e religiose, del mondo imprenditoriale e realtà sociali del capoluogo umbro. È il quinto emporio che la Chiesa diocesana, attraverso la Caritas, attiva in quattro aree sensibili del suo territorio, su incoraggiamento del card. Bassetti nel seguire con attenzione il fenomeno povertà in aumento per la crisi economica che riguarda sempre più famiglie italiane.

Un’attesa iniziata a luglio 2021, quando, spiega Elena Gattavilla, coordinatrice dei cinque Empori della Solidarietà, “è stato messo in cantiere il suo progetto terminato pochi giorni fa grazie all’opera di 49 volontari di cui diversi giovani della GiFra, la Gioventù Francescana, guidati da padre Damiano Romagnolo, che hanno provveduto al suo allestimento su una superficie di 110 mq. Determinanti anche non pochi benefattori e aziende che hanno rifornito l’emporio di prodotti alimentari e per l’igiene intima e della casa. Questo permetterà, da sabato 7 maggio, a 90 famiglie in gravi difficoltà di fare la ‘spesa’; famiglie che hanno già ricevuto la tessera di accesso all’emporio dopo essersi recate presso i Centri di ascolto parrocchiali di Bosco, Villa Pitignano, Pierantonio e Ponte Pattoli. Stimiamo di poter arrivare entro la fine dell’anno ad aiutare complessivamente 500 persone, alleggerendo l’emporio di Ponte San Giovanni dove diverse di queste famiglie già si recavano. L’Emporio di Ponte Pattoli sarà fruibile, per il momento, due volte alla settimana, il mercoledì pomeriggio (ore 16-19) e il sabato mattina (ore 9-12)”.

“Siamo fiduciosi della collaborazione e dei contributi di tante aziende e imprenditori che operano nella zona – sottolinea la responsabile –, affinché non manchi mai nulla a queste persone. Anche un ‘piccolo’ aiuto materiale trasmette fiducia e speranza a chi vuole riscattarsi, a chi vuole ricostruirsi un futuro dignitoso. Ed è di sostegno anche sapere di non essere lasciati soli nella difficoltà”.

A un grande educatore-formatore di giovani è intitolato l’Emporio di Ponte Pattoli: mons. Gustavo Coletti (1938-2020), il parroco della frazione perugina che l’ha guidata per più di mezzo secolo, il primo dei tre sacerdoti diocesani deceduti per il Covid-19. Sensibile a quanti si trovavano in gravi difficoltà, don Gustavo non esitava a sostenerli concretamente, divenendo per molti importante punto di riferimento di prossimità. “È stato il sacerdote della semplicità di un sorriso, dell’accoglienza, della prossimità”, ricorda don Riccardo Pascolini, uno dei giovani “convertiti” al Vangelo e alla Chiesa da don Gustavo.