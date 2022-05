Religiosi: Sicilia, iniziato ieri il XXVI Capitolo provinciale dei Frati minori

(Foto: Frati minori Sicilia)

Ieri 2 maggio i Frati minori di Sicilia hanno dato inizio al XXVI Capitolo provinciale che ha per tema “Un passo in più nell’audacia, gioiosi di vivere il Vangelo”. Una giornata che ha visto presenti quasi tutti i Frati siciliani per dare vita ad un momento fraterno per la vita francescana fondata sul Vangelo vissuto in fraternità.

La mattinata è stata aperta dalla solenne liturgia di inizio in cui, intronizzato il Vangelo al centro dell’aula capitolare, si è ascoltato il brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35); quindi, si è proceduto con gli adempimenti giuridici.

La sessione pomeridiana, aperta alla partecipazione plenaria della fraternità provinciale, è stata introdotta dalla riflessione “Il lavoro manuale tra missione e identità. La tradizione francescana dalla difesa dell’otium alla scoperta della fraternità lavorativa”, inerente alla tematica capitolare de “la grazia del lavoro”, offerta da fra Giuseppe Buffon per poi proseguire col dialogo col relatore.

A chiusura della giornata, la celebrazione eucaristica si è caratterizzata anche per la presenza dei Frati che festeggiano il giubileo della loro ordinazione o professione e arricchita dalla presenza dei fratelli dell’Ordine francescano secolare, della GiFra e degli Istituti di ispirazione francescana che fanno capo alla Provincia del Santissimo Nome di Gesù dei Frati Minori di Sicilia.

“In questo Capitolo i 46 frati capitolari discuteranno di tematiche importanti per la vita fraterna: ‘Grazia del lavoro’, ‘Evangelizzazione’, ‘Prossimità’. Tematiche affrontate da ogni singola fraternità nei capitoli locali per dare il proprio contributo per il completamento delll’Intrumentum Laboris che verrà rivisto in sede capitolare”, si legge in una nota diffusa stamattina.

Questa prima sessione capitolare iniziata ieri terminerà il 7 maggio per poi riprendere il 23 con la seconda sessione e terminare il 28 maggio.