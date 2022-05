Diocesi: Teramo, il 6 e il 7 maggio il Meeting internazionale “Gli adolescenti del terzo millennio”

Il 6 e il 7 maggio si svolgerà a Teramo, nell’aula magna Iis “Di Poppa – Rozzi” di Teramo, il Meeting internazionale “Gli adolescenti del terzo millennio – Il patto educativo globale e inter-generazionale con e per gli adolescenti”, al quale parteciperanno il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, mons. Vincenzo Zani, ed esperti in materia provenienti da diversi Paesi europei. L’appuntamento, organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo e la Congregazione per l’educazione cattolica, vuole rappresentare la tappa finale del percorso di 2 anni intrapreso nella diocesi aprutina per seguire l’idea di Papa Francesco in favore del patto educativo globale.

Il meeting verrà aperto da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, al quale seguiranno momenti di ascolto sulle tematiche “Il patto educativo di Papa Francesco”, “Il bacino comune delle povertà educative e comunicative” e “Gli adolescenti in Europa”. Nel prosieguo della prima giornata tavole rotonde, testimonianze e gruppi di lavoro. La seconda giornata inizierà affrontando le tematiche “La scuola degli adolescenti: tra emergenze e accoglienza” e “Gli adolescenti di fronte alla guerra e il fenomeno dei rifugiati”, fino alle conclusioni delle ore 11,45 affidate a mons. Zani che, alle ore 16 nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata, presiederà anche la quinta Veglia mariana internazionale di preghiera dei giovani, che vedrà collegati, in preghiera, giovani da Albania, Gran Bretagna, Madagascar, Messico, Sri Lanka e Ucraina.