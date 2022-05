Diocesi: Siracusa, sarà presentato domani il Parco culturale ecclesiale

Sarà presentato domani, 4 maggio, alle 11, nella Biblioteca Alagoniana, nel Palazzo arcivescovile di Siracusa (piazza Duomo), il Parco culturale ecclesiale. Saranno Pucci Piccione, presidente del Parco; don Gianluca Belfiore, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali e l’edilizia di culto; don Helenio Schettini, direttore del Servizio per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport, ad illustrare il nascente Parco, le finalità e le linee programmatiche.

L’esperienza del Parco culturale ecclesiale “apre la comunità diocesana all’incontro con l’esterno, con il mondo di chi viaggia, di chi è in cammino, di chi giunge come pellegrino”. “Per Parco culturale ecclesiale si intende un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico e artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Chiese particolari – informa la diocesi -. Il Parco non è una istituzione che vuole promuovere esclusivamente dei beni o le realtà economiche presenti in un territorio: il Parco è una esperienza di Chiesa che valorizza i propri tesori materiali e immateriali per comunicare un’esperienza di fede che affonda le sue radici nel passato, è viva nel presente e vuole raggiungere, con i propri contenuti e tramite una ‘bellezza che attrae’, quanti sono distanti. Questa iniziativa pone le basi su realtà già consolidate di turismo religioso, valorizzazione dei beni e accoglienza dei pellegrini. Si propone di aiutare le varie realtà presenti nel territorio a ‘fare rete’, come occasione per sostenere ciascuno il lavoro dell’altro e viceversa, fare rete è occasione di arricchimento reciproco”.