Religiosi: Usg, dal 25 al 27 maggio la 97ª assemblea dei superiori generali su “Sinodalità e missione”

“Sinodalità e missione” è il tema della 97ª Assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) che si terrà a Roma, presso la Fraterna Domus, dal 25 al 27 maggio. La mattina del primo giorno sarà dedicata alla riflessione e alla condivisione della missione della vita consacrata in un mondo post-pandemico con l’intervento di Austen Ivereigh, giornalista e autore del libro insieme con Papa Francesco “Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor”. Nel pomeriggio dello stesso giorno ci si confronterà, invece, con la sinodalità vissuta dall’Assemblea ecclesiale latinoamericana con la relazione di Mauricio López, coordinatore del Centro di programmi, reti e azione pastorale del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). Il 26 maggio si lavorerà sui risultati della consultazione dei Consigli generali sul Sinodo, con la presenza di due membri della Commissione che faranno la sintesi dei contributi di Usg e Uisg (Unione internazionale superiori generali); nel pomeriggio il lavoro proseguirà in diversi gruppi secondo le aree di interesse. Infine, la mattina del 27 maggio sarà dedicata all’ascolto reciproco per definire le principali linee d’azione dell’Usg per il triennio 2022-2024.