Ambiente e sostenibilità: Fondazione Lanza, da oggi un ciclo di incontri on line sulla cura della Terra tra memoria e sfide

“Cura della terra: la memoria e le sfide. 1972-2022, in cerca di parole per futuri abitabili”. A 50 anni dalla prima Conferenza sull’ambiente umano (Stoccolma 1972) e a 30 anni dalla Conferenza su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro 1992), la Fondazione Lanza propone tre appuntamenti on line per ripercorrere alcune delle tappe più significative del progressivo sviluppo della riflessione etica e delle risposte politiche per l’ambiente e la sostenibilità.

“Un percorso tra memoria, presente e futuro in cui l’elaborazione di studi sempre più ampi ed approfonditi attiva, anche sulla scena internazionale, il protagonismo della società civile nelle sue diverse articolazioni (ambientalismo scientifico, ong, soggetti ecclesiali in orizzonte ecumenico) e l’azione degli organismi intergovernativi – si legge in una nota -. Sarà pure l’occasione per esplorare alcuni dei nodi problematici del presente e delle sfide per il futuro”.

Il ciclo di webinar si svolgerà oggi, il 10 e il 17 maggio, dalle 17.30 alle 19.15. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno su piattaforma Zoom. Iscrizione fino alle ore 12 del giorno di ciascun incontro: https://bit.ly/3IslbVv.