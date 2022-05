Papa Francesco: al Corriere della Sera, “per rinnovare la Chiesa italiana non cambio troppo i vescovi, prossimo presidente Cei preferisco un cardinale”

“Una delle cose che cerco di fare per rinnovare la Chiesa italiana è non cambiare troppo i vescovi”. Lo ha detto Papa Francesco nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Il cardinale Gantin diceva che il vescovo è lo sposo della chiesa, ogni vescovo è lo sposo della chiesa per tutta la vita – ha aggiunto -. Quando c’è l’abitudine è bene. Per questo cerco di nominare i preti, come è accaduto a Genova, a Torino, in Calabria. Credo che questo sia il rinnovamento della chiesa italiana”.

Per il nome che sceglierà a capo dei vescovi, nella prossima assemblea della Cei, chiarisce: “Cerco di trovarne uno che voglia fare un bel cambiamento. Preferisco che sia un cardinale, che sia autorevole. E che abbia la possibilità di scegliere il segretario, che possa dire voglio lavorare con questa persona”.