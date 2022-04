Ue: eurodeputati, negoziato per adesione della Macedonia del Nord contribuisce a riconciliazione nei Balcani occidentali

Gli eurodeputati esortano il Consiglio europeo ad avviare ufficialmente i negoziati, attesi da tempo, per l’adesione all’Ue della Macedonia del Nord. La commissione Affari esteri del Parlamento europeo ha approvato, con 66 voti favorevoli, quattro contrari e cinque astensioni, una relazione sui progressi compiuti dalla Macedonia del Nord nel 2021. “L’inizio ufficiale dei negoziati di adesione sarà un investimento nella credibilità dell’Ue, così come nella stabilità, nella crescita e nei processi di riconciliazione in corso nella regione dei Balcani occidentali”, sottolineano gli eurodeputati. Il testo invita il Consiglio ad aprire i negoziati di adesione, soprattutto nel contesto geostrategico delle relazioni con la Russia e l’aggressione all’Ucraina. Gli eurodeputati lodano la Macedonia del Nord per “i suoi continui sforzi per rafforzare lo stato di diritto, l’indipendenza giudiziaria e i diritti delle minoranze, combattere la corruzione e la criminalità organizzata, riformare la sua amministrazione pubblica e consolidare la libertà dei media”. Inoltre, la relazione sottolinea il “continuo impegno della Macedonia del Nord nel quadro di sicurezza euro-atlantico” e loda “il pieno allineamento del Paese alla politica estera, di sicurezza e di difesa dell’Ue in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina”. Inoltre, il testo rileva i rischi della crescente dipendenza economica ed energetica dalla Cina e dalla Russia, gli europarlamentari sono preoccupati che “la dipendenza dai prestiti per investimenti finanziati dalla Cina renda la regione vulnerabile”. Infine, si incoraggia “la Bulgaria e la Macedonia del Nord a trovare rapidamente una soluzione reciprocamente accettabile per le questioni bilaterali in sospeso, al fine di non ritardare ulteriormente e impedire l’adesione, i deputati accolgono con favore lo slancio politico per un impegno costruttivo da entrambe le parti”.