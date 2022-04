Armida Barelli: Milano, le iniziative dell’Università Cattolica in vista della beatificazione

Sabato 30 aprile Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica, sarà proclamata beata nel duomo di Milano. In vista della beatificazione l’Ateneo si prepara alla solenne celebrazione con un ricco programma di eventi, iniziative, incontri aperti alla città. Mercoledì 27 aprile, alle ore 21, nell’aula magna di largo Gemelli andrà in scena “1921. Sull’orlo del futuro”, l’evento teatrale degli storici dell’Ateneo Paolo Colombo e Chiara Continisio, da loro realizzato per celebrare il centenario di fondazione dell’Università Cattolica. I due docenti – ideatori del progetto “Storia & Narrazione” con cui da più di dieci anni calcano le scene per raccontare al grande pubblico la storia con la “S” maiuscola – su immagini e suoni di Stefano Tumiati e con l’aiuto di romanzi, filmati, musiche, restituiscono l’atmosfera, il clima e la temperie di quell’inizio di un decennio, spesso trascurato dalle ricostruzioni storiche, eppure altrove definito “ruggente” poiché preludio di altri, drammatici, cambiamenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Venerdì 29 aprile, alle ore 18, nell’Aula Pio XI, terzo e ultimo appuntamento del ciclo di convegni “Singolare femminile” promossi insieme all’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera della “sorella maggiore” Armida Barelli e in vista della 98ª Giornata universitaria del 1° maggio sul tema “Con cuore di donna. Al servizio della cultura e della società”. Dopo l’introduzione del rettore dell’Ateneo Franco Anelli, interverranno Elvina Finzi, ingegnere nucleare, suor Maria Grazia Girolimetto, badessa del monastero Mater Ecclesiae di Orta San Giulio, Katerina Poteriaieva, violinista dell’Orchestra di Leopoli, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice vicaria dell’Università Cattolica. Modererà il dibattito la direttrice del Tg1 Rai, Monica Maggioni. Sempre venerdì 29 aprile, dalle ore 20 alle ore 21.30, la basilica di Sant’Ambrogio ospiterà la veglia di preghiera in preparazione della beatificazione della “venerabile serva di Dio”. Rivolta a tutti, e in particolare ai giovani, sarà presieduta dal ministro generale dell’Ordine dei frati minori, fra Massimo Fusarelli, e potrà essere seguita anche in diretta streaming. Attraverso i testi di Armida saranno ripercorse le esperienze più significative della sua vita, il suo impegno con la Gioventù femminile di Azione Cattolica, la sua consacrazione nel mondo e la spiritualità francescana che ha irradiato tutte le sue opere. Alla veglia saranno presenti per l’animazione i giovani dell’Azione Cattolica.

Sabato 30 aprile, alle ore 10, nel duomo di Milano si terrà la celebrazione per la beatificazione, preceduta da un momento di preghiera. Presiederà la concelebrazione – che sarà trasmessa in diretta da Tv2000 e si potrà seguire anche dall’Aula Gemelli dell’Università Cattolica appositamente allestita – il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, in rappresentanza di Papa Francesco. Nella stessa giornata, alle ore 20.55, Tv2000 trasmetterà il documentario dal titolo “Armida Barelli. Essere per agire”, realizzato dall’autrice e conduttrice tv Monica Mondo con la collaborazione dell’Università Cattolica. All’indomani del rito di beatificazione, che ha luogo nell’anno del centenario della fondazione dell’Ateneo dei cattolici italiani, sarà celebrata la 98ª Giornata per l’Università Cattolica, ideata e promossa da Armida Barelli nel 1924 nelle parrocchie di tutta Italia per la raccolta fondi a sostegno della “sua Università”. Domenica 1° maggio, alle ore 11, l’assistente ecclesiastico generale della Cattolica, mons. Claudio Giuliodori, celebrerà nell’aula magna dell’Ateneo la santa messa, trasmessa in diretta su Rai 1 in occasione della Giornata per l’Università Cattolica.