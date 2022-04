Diocesi: Pescara, morto a Bolognano don Antonio Trovarelli

È morto stanotte a Bolognano, don Antonio Trovarelli. Il sacerdote, classe 1936, “era malato da tempo – specifica mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – ma ha sempre servito la Chiesa locale, prima nel lavoro pastorale di parroco, poi nella cattedrale e nella chiesa dell’Adorazione, e, nei periodi più difficili, sostenendo il cammino della diocesi nella preghiera”.

Don Antonio, ordinato prete il 7 dicembre del 1985 da mons. Antonio Iannucci, è stato per un periodo parroco a Montebello di Bertona, per 12 anni a Villa Oliveti e poi vicario parrocchiale di San Cetteo, animando la preghiera di adorazione perpetua nella chiesa di via dei Bastioni.

Il funerale del sacerdote sarà celebrato domani, sabato 23 aprile, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Cugnoli.