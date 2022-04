Periferie: Roma, il 26 aprile un evento per analizzare le opportunità offerte dal Pnrr e dalle altre politiche pubbliche

“Le periferie urbane. Dagli interventi straordinari alle politiche ordinarie”: è il titolo dell’evento, organizzato il 26 aprile a Roma, al Teatro de’ Servi, in via del Mortaro, 22, da Legambiente, Forum Disuguaglianze e Diversità e Forum Terzo Settore. “Le periferie urbane – si legge in una nota – sono il luogo in cui con più evidenza si intrecciano disuguaglianze ambientali e sociali e anche il luogo in cui in questi anni si è insediata una importante ‘effervescenza sociale’ che ha prodotto significativi momenti e processi di innovazione sociale, civica e ambientale”. L’evento pone al centro le periferie e le opportunità offerte dal Pnrr e dalle altre politiche pubbliche messe in campo per affrontare bisogni ed emergenze ma anche per creare nuove occasioni che vadano nella prospettiva della giusta transizione.

Intervengono, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio, Giovanni Caudo, presidente della Commissione speciale Pnrr Comune di Roma, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Nunzia De Capite di Caritas Italiana, Vittorio Cogliati Dezza della segreteria Legambiente e del coordinamento ForumDD, Rossella Muroni, vice presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, Vanessa Pallucchi, portavoce Forum del Terzo Settore, Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”.

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi compilando questo form, entro le ore 19 di lunedì 25 aprile.

L’evento sarà trasmesso anche sul canale YouTube del Forum Terzo Settore. Per accedere è obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del green pass valido.