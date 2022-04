Diocesi: Bologna, domenica la Festa della famiglia con messa conclusiva presieduta dal card. Zuppi a San Giorgio di Piano

Domenica 24 aprile alle 16 in piazza Indipendenza a San Giorgio di Piano (Bologna), il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi presiederà la messa a conclusione della Festa diocesana della famiglia sul tema “Famiglia mettiti in gioco. Nell’ascolto. Nell’annuncio. Nella carità. Nell’accoglienza. Nella festa”. L’evento è proposto dall’Ufficio per la Pastorale della famiglia dell’arcidiocesi di Bologna e dal vicariato di Galliera con il patrocinio del Comune di San Giorgio di Piano. “In sintonia con l’arcivescovo – afferma don Gabriele Davalli, direttore del suddetto Ufficio diocesano – esprimiamo il desiderio che la famiglia sia protagonista della vita delle nostre comunità, attraverso un coinvolgimento sempre più pieno e consapevole in tutti gli aspetti dell’azione pastorale”.

Questa sera alle 20 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Longara il card. Zuppi celebrerà la messa in occasione del centenario dalla nascita del diacono Mauro Fornasari, ucciso da alcuni fascisti il 5 ottobre 1944 a Gesso di Zola Predosa. Domani alle 15.30 parteciperà in streaming all’incontro “La via della pace”, nell’ambito delle iniziative della Marcia Perugia-Assisi, trasmesso in diretta sul canale YouTube “Perlapace”.

Martedì 26 alle 10 nell’Aula Magna dell’Istituto “Belluzzi-Fioravanti” il card. Zuppi interverrà all’incontro “Dialogo e spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religioni e laicità” con Franco Cardini, docente emerito di Storia medievale all’Università di Firenze, Alberto Sermoneta, rabbino capo di Bologna, Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, Serafim Valeriani, parroco della Chiesa ortodossa di San Basilio di Bologna. L’incontro, riservato agli studenti, verrà trasmesso anche in streaming e nella palestra verrà allestito un maxischermo per seguire l’evento. Previsto un momento dedicato alle domande degli studenti ai relatori. L’evento è proposto dall’Istituto “Belluzzi-Fioravanti” in collaborazione con l’Associazione “Abramo e pace”.