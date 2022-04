Papa Francesco: Bruni, “oggi agenda vuota a causa dei controlli medici”

“Il Papa ha rallentato le sue attività oggi a causa dei controlli medici che sono necessari oggi. Ecco perché l’agenda è vuota oggi”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. I controlli medici sono riferiti alla gonalgia, il dolore al ginocchio che negli ultimi tempi affligge Papa Francesco rendendogli difficili alcuni movimenti. Nell’udienza di mercoledì scorso, ad esempio, tornata in piazza San Pietro, il Santo Padre ha percorso in papamobile, e non a piedi, i gradini che lo conducono alla sua postazione al centro del sagrato.