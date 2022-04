Sanità: Sipps, da domani a Napoli il congresso di pediatria preventiva e sociale. Si parlerà di genitorialità, vaccini, Dsa, alimentazione

Si apre domani a Napoli, all’Hotel Royal Continental, il congresso “Napule è…Pediatria preventiva e sociale. Luci, ombre, abbagli”, organizzato dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) in presenza fino al 25 aprile dopo due anni di pandemia.

Cinquanta i partecipanti, tra moderatori, relatori e discussant, pronti a dibattere e confrontarsi su molte e interessanti tematiche che mettono al centro la salute del bambino e dell’adolescente.

Diversi gli argomenti sul tappeto. Spiega il presidente Sipps, Giuseppe Di Mauro: “Il primo si sofferma sulla genitorialità responsiva e sul ruolo del pediatra, chiamato a colloquiare maggiormente con i genitori e a renderli più consapevoli e responsivi. Una corretta genitorialità è alla base del rapporto genitore-bambino e rappresenta uno dei fattori protettivi per il suo sviluppo”. Il secondo corso ha un impatto importante sia sui pediatri che sulle famiglie: è quello relativo alle infezioni respiratorie ricorrenti. “Sembrano banali, sembrano virali e certamente passeranno – prosegue Di Mauro – ma nel frattempo, soprattutto per i bambini che frequentano l’asilo nido e che possono incorrere in 6-7 episodi l’anno, ci sono evidenze importanti come quelle sui lisati batterici, in particolare sull’Om-85 e sulla vitamina D, che insieme rivestono un ruolo davvero di primo piano nella prevenzione di queste Irr”.

Spazio a due letture magistrali, una a cura di Giovanni Liccardo, dal titolo “La Napoli sotterranea tra storia e archeologia”; la seconda, “Coronavirus life cycle: iconografia pandemica” di Gianfranco Tajana, scatta una fotografia di quella che è stata, e purtroppo sarà, l’epidemia da Covid-19.

Nel corso della tre giorni di lavori ampio spazio verrà inoltre dato alle vaccinazioni e ai loro effetti collaterali, ai disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), ai probiotici, all’uso dei Fans nel dolore e nella febbre. Senza dimenticare la funzione della Luteina nel primo anno di vita, lo sviluppo neuro-evolutivo del bambino (il progetto Tandem) e la prevenzione in ortodonzia.