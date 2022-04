Comigi 2022: al via a Sacrofano il Convegno missionario giovanile con oltre 300 partecipanti

(Foto: Missio)

Sta per entrare nel vivo, alla Fraterna Domus di Sacrofano, il sesto Convegno missionario giovanile, organizzato dalla Fondazione Missio. Saranno quattro giorni, da oggi fino al 25 aprile, durante i quali gli oltre 300 giovani accorsi dalle diocesi italiane, condivideranno con i missionari e le missionarie, i laici fidei donum e famiglie, testimonianze e percorsi di vita dalla missio ad gentes.

Questa è l’edizione numero sei, particolarmente significativa poiché è il primo incontro dal vivo dopo due anni di pandemia. “Back to the Comigi, la missione riparte dal futuro”, è lo slogan che accompagna il grande evento: “La missione che portiamo avanti è una realtà che definisce la Storia della Chiesa e noi ne facciamo parte a pieno titolo”, spiega il segretario nazionale di Missio Giovani, Giovanni Rocca.

Quest’anno il Comigi celebra anche il giubileo dei giovani: sono passati infatti 50 anni dalla nascita del movimento missionario giovanile, come ha spiegato Rocca.

Il programma dei quattro giorni di convegno è ricco e articolato e si snoda attraverso un percorso che fa riferimento a tre verbi, quelli scelti da papa Francesco per indicare ai ragazzi la strada da seguire: rialzati, prenditi cura e mettiti in cammino.

Si parte stasera con una tavola rotonda sull’attualità, moderata dal giornalista Gianni Borsa, con Massimo Pallottino, responsabile Ufficio Asia e Oceania di Caritas Italiana, Giuseppina De Simone, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Luca Liverani, giornalista di Avvenire e Federica Desiderioscioli, giovane della diocesi di Lanciano-Ortona.

Si proseguirà alle 21.30 con uno spettacolo teatrale dal titolo “Custodiamo la Casa Comune”, performance per la Giornata della Terra.

Domattina la giornata inizierà con la lectio divina di Annamaria Corallo, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e quella di don Paolo Gamberini, docente alla facoltà teologica “San Luigi” di Napoli. Seguiranno le testimonianze di Monica Canavesi, missionaria fidei donum in Guinea Bissau, e Rebecca Tosi, giovane missionaria in Sud Sudan.

A seguire incontri, apertivi missionari e testimonianze dal cuore della missione, come quella di padre Claudio Monge, frate domenicano ad Istanbul.