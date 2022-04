Diocesi: San Marino-Montefeltro, domenica 24 aprile un convegno liturgico-pastorale sul sacramento della Cresima

A conclusione di un biennio sulla missione come espansione della Pasqua, l’Ufficio diocesano per la liturgia insieme all’Ufficio catechistico della diocesi di San Marino-Montefeltro organizza, domenica 24 aprile a Casa San Giuseppe, a Valdragone (Rsm), un convegno teologico-pastorale sul sacramento della Cresima o Confermazione.

Il titolo del convegno, “Con la forza del suo Spirito”, osserva il vescovo, mons. Andrea Turazzi, “riecheggia molte pagine degli Atti degli Apostoli e fa riferimento all’impegno delle nostre comunità che quest’anno sono andate alla riscoperta dell’azione dello Spirito Santo, il vero protagonista della missione: (uno) Spirito di forza che dà ai discepoli di Gesù il coraggio di ‘abbracciare il mondo’, cioè di assumerne le sfide e le tribolazioni”.

“La Cresima verrà considerata come ‘confermazione’: non tanto la confermazione che il ragazzo dà al suo Battesimo, all’adesione al Vangelo di Gesù, ma – aggiunge il presule – la Confermazione dello Spirito che fa crescere, incoraggia e sostiene il cammino di chi riceve il sacramento. Spesso quello dei nostri cresimandi è cammino ancora incerto e fragile, qualche volta più presupposto che reale. Il convegno vuole aiutare tutti a riscoprire il sacramento della Cresima, a tornarvi nella meditazione e a contare sulla sua efficacia!”.

Mons. Turazzi riflette: “Confermazione: parola quanto mai necessaria per questi giorni. È Dio che conferma noi! Lo fa mentre tutto sembra così incerto, confuso e ‘liquido’: non si conferma nulla, tutto è rivedibile ed incerto”.

A Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito, è affidata la presentazione della realtà dello Spirito Santo come amico e compagno possibile; a don Matteo Donati, docente presso l’Issr “A. Marvelli”, una lettura storico-liturgica del sacramento della Confermazione e a don Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio cultura e università della diocesi di Roma, l’attualità pastorale del tema.