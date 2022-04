Diocesi: Pavia, lunedì 25 aprile torna la Giornata dei chierichetti

Piano piano, si ricomincia nella diocesi di Pavia, riattivandosi eventi, momenti di incontro e confronto e iniziative che avevano caratterizzato giorni e serate insieme. Anche il MoChi, Movimento diocesano chierichetti, coordinato e animato da don Davide Taccani, che raccoglie bimbi e ragazzini delle varie parrocchie che vogliono rendersi utili servendo messa durante le celebrazioni, riparte con le due attività annuali tradizionali: la Giornata diocesana dei chierichetti e le giornate estive ad Alassio. In particolare, la Giornata diocesana è fissata per domenica 25 aprile, come sempre, e si intitola “#ricuci-amo”, chiaro riferimento alla voglia di superare le difficoltà con il bene e stando insieme. La giornata condivisa prevede il ritrovo alla parrocchia della Sacra Famiglia di viale Ludovico il Moro alle ore 15.30 per partecipare ai vari giochi che verranno proposti, alle attività e alla merenda pomeridiana e seguire, dalle ore 17.30 la santa messa che sarà presieduta dal vescovo, mons. Corrado Sanguineti. I sacerdoti che prenderanno parte all’evento pomeridiano potranno concelebrare e i bimbi che porteranno l’abito liturgico potranno servire messa.

L’altro appuntamento immancabile per tutto il gruppo è relativo alle giornate estive: ogni anno, infatti, il MoChi trascorre quattro giorni (tra le fine del mese di agosto e l’inizio di settembre) ad Alassio presso l’istituto salesiano don Bosco, un’esperienza di preghiera, condivisione e di amicizia, oltre che un momento da trascorrere insieme al mare. Il MoChi opera in stretta collaborazione con il Cdv, il Centro diocesano vocazioni il cui direttore è don Giovanni Iacono, responsabile del “Gruppo Sicomoro” e dei percorsi vocazionali del Seminario diocesano.