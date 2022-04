Diocesi: Imola, il 30 aprile si celebra il Giubileo dei lavoratori con convegno e messa

L’Ufficio di Pastorale del lavoro della diocesi di Imola promuove il Giubileo dei lavoratori, nell’ambito delle celebrazioni per i 750 anni dalla dedicazione della cattedrale. La data scelta, sabato 30 aprile, alla vigilia della festa del Primo maggio, testimonia “il desiderio di coinvolgersi nelle continue sfide che il mondo del lavoro si trova ad affrontare”.

Ambiente, lavoro e futuro sono le parole-guida del convegno di apertura che vede il contributo del prof. Leonardo Becchetti sul tema della “transizione ecologica, opzione non più rimandabile per l’insostenibilità degli attuali modelli produttivi ed economici”. “Nel territorio di Imola sono presenti tante aziende impegnate a dare concretezza ai valori cardine della sostenibilità. Coop. Clai, Agribioenergia di Medicina, Natura Nuova di Bagnacavallo sono invitate a raccontare come affrontano concretamente la gestione del lavoro e delle persone, l’inclusione e la responsabilità sociale”, informa una nota.

Alle 18, la messa celebrata da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza, assieme al vescovo diocesano, mons. Giovanni Mosciatti. A seguire, aperitivo offerto dalla coop. Clai. Con questa iniziativa l’Ufficio di Pastorale del lavoro vuole offrire “un contributo alla comunità civile ed ecclesiale per pensare la trasformazione e mettere in circolo buone prassi”.