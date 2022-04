25 aprile: Savona-Noli, il vescovo celebra la messa al sacrario dei caduti nel cimitero di Zinola

In occasione del 77° anniversario della Liberazione lunedì 25 aprile mattina mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, presenzierà agli eventi promossi dal Comune, dal Comitato cittadino per la Resistenza antifascista del capoluogo, Medaglia d’oro al Valore, dalle associazioni e dai sindacati e che si terranno alla presenza delle autorità civili e militari. Al sacrario dei caduti al cimitero di Zinola alle ore 10 assisterà alla deposizione della corona d’alloro e alle 10.30 celebrerà la messa di commemorazione. Alle 11.15 il vescovo parteciperà alla deposizione della corona al monumento “Rintocchi e memorie” in piazza Goffredo Mameli.