Diocesi: Novara, domenica 24 aprile a Gozzano convegno catechistico

Si terrà domenica 24 aprile, presso l’oratorio di Gozzano, il convegno catechistico della diocesi di Novara. Sarà una giornata, spiega una nota, dedicata ai catechisti dell’Iniziazione cristiana che incontreranno il vescovo Frano Giulio Brambilla. I lavori prenderanno il via alle 9 e proseguiranno fino alle 16. Dopo il momento di preghiera e il saluto della responsabile diocesana della catechesi, Monica Prandi, prenderanno il via i lavori di gruppo in ascolto dei catechisti. Alle 11.30 è in programma la relazione di mons. Brambilla su “La spiritualità del catechista testimone” con la quale, prosegue la nota, “il nostro vescovo ci offrirà preziosi suggerimenti per gettare le basi della nostra spiritualità e riflettere sulla nostra chiamata al ministero del catechista”. Alle 12.15 verrà celebrata la messa. Dopo il pranzo, alle 14.30 spazio nuovamente ai lavori di gruppo dedicati a “Un progetto catechistico diocesano?”. “Su indicazione del Sinodo diocesano, alcuni anni fa – viene spiegato – è stato predisposto un progetto catechistico per la diocesi in via sperimentale. Occorre riprenderlo in mano, discuterne, rivederlo, integrarlo, modificarlo, attualizzarlo, arricchirlo, perché sia uno strumento condiviso a supporto del nostro lavoro nelle parrocchie. Iniziamo dal convegno questo processo di condivisione per valorizzare la diversità e la ricchezza delle nostre unità pastorali, senza dimenticare la bellezza del camminare insieme”.