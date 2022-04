Carlo Casini: il 30 aprile un incontro a Napoli per ricordarlo come “testimone di misericordia”

“Carlo Casini testimone di misericordia”. Si intitola così l’incontro in programma il 30 aprile a Napoli per iniziativa del Forum sociosanitario in collaborazione con il Movimento per la vita (Mpv). Appuntamento alle 8.30 presso l’hotel Tiempo.

“Viviamo un’epoca storica problematica e difficile in cui, palesemente, va riducendosi il riconoscimento della vita, come dono, come bene indisponibile e va appannandosi sempre più il riconoscimento della dignità della vita presente in tutti, anche nei più fragili e più deboli. Questo si accompagna a stravolgimento dei valori principali, necessari per una vita in condizioni di serenità, di pace, di giustizia, di solidarietà”, afferma Aldo Bova, presidente del Forum sociosanitario. Per questo, spiega, “abbiamo bisogno di agire nella realtà del mondo e della vita concreta impregnando di valori sani la comunità in cui viviamo con l’esempio autentico, per essere credibili. A tal fine ambiamo avere come figura guida Carlo Casini, testimone di misericordia”.

Del fondatore del Mpv verranno rievocate vita, professione e spiritualità. Si parlerà del suo impegno nella politica inteso come un servizio, e a difesa della vita e della famiglia. Dopo i saluti di Bova interverranno, fra gli altri, la figlia Marina, don Stefano Stimamiglio, Renato Santilli, Antonio Iodice, Filippo Maria Boscia, Paola Binetti, Massimo Gandolfini, Ana Del Pino e Pablo Siegrist. Le conclusioni sono affidate a mons. Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli.