Diocesi: Teramo-Atri, domani il seminario di studio “Adolescenti e patto inter-generazionale e interculturale”

Si conclude domani il trittico di incontri promossi dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Ufficio scolastico regionale in preparazione al meeting internazionale “Gli adolescenti del III millennio” che si terrà il 6 e il 7 maggio a San Gabriele in occasione della quinta Veglia mariana internazionale dei giovani, quest’anno in collegamento con Albania, Gran Bretagna, Madagascar, Messico e Sri Lanka. Il terzo seminario di studio, sul tema “Adolescenti e patto inter-generazionale e interculturale”, sarà ospitato nell’Auditorium dell’Itg Carlo Forti di Teramo e avrà inizio alle ore 9.15 con diretta streaming.

Il seminario sarà occasione di confronto tra professionalità, enti ed associazioni locali e internazionali. Gli studenti degli istituti scolastici Iis “M. Delfico” di Teramo, Iis “Illuminati” di Atri, Its “Di Poppa-Rozzi” e “Pascal-Forti di Teramo, Ic Teramo 4 di S. Nicolò a Tordino e Ic Teramo 1 “Zippilli-Noè Lucidi” contribuiranno ai lavori, moderati dalla dirigente scolastica Lia Valeri, illustrando le best practice dei propri percorsi curricolari.

Presenti lo scrittore Eraldo Affinati, il vescovo Lorenzo Leuzzi, a Massimiliano Nardocci (vicedirettore Usr Abruzzo), Gianni Neri (responsabile area immigrazione della Coop. Medihospes) e Anna D’Eustacchio (vicedirettrice della Caritas Teramo-Atri), che provvederanno all’inquadramento teorico, istituzionale e sociale relativo alle problematiche riconducibili ai contesti multiculturali e ai fenomeni migratori.

Nell’ambito del seminario sarà effettuato un collegamento con Daniel Kummel, vice responsabile della Sunnadalskola di Karlskrona in Svezia, che interverrà sull’esperienza multiculturale della propria realtà scolastica.

Ci sarà spazio anche per l’arte con l’intermezzo musicale delle orchestre Smim (scuole medie a indirizzo musicale) degli istituti comprensivi coinvolti. Le conclusioni saranno affidate alla presidente della Consulta giovanile, Giulia D’Amore.