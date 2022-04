Diocesi: Lecce, domani si presenta il concerto del “Gen Verde” di fine maggio a Novoli

Sarà presentata alla stampa domani, sabato 23 aprile (ore 10), la tappa pugliese dell’evento internazionale “Gen Verde in concert”, inserita nel progetto “Let’s bridge” (Costruiamo ponti). L’evento si terrà a Novoli il 27 e 28 maggio ed è promosso dall’arcidiocesi di Lecce, in collaborazione con le comunità parrocchiali e religiose di Novoli e con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Media partner Portalecce e Radio One. Sarà lo stesso arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ad illustrare il concerto ai media e ai responsabili delle associazioni e dei movimenti presenti nelle diocesi salentine. “L’iniziativa – scrivono gli organizzatori in una nota – nasce dalla forte esigenza di restituire, dopo questo lungo e faticoso periodo di distanza ed isolamento, voce, entusiasmo, leggerezza e valori, in particolare ai giovani, ai bambini, alle famiglie e a coloro che la società considera come ultimi”. “Il progetto – aggiungono – consiste in un percorso a tappe che vedrà i giovani e i ragazzi della comunità novolese e non solo, coinvolti, impegnati e protagonisti di iniziative dinamiche adatte alla loro età, situazioni in cui si sta insieme con i linguaggi che più coinvolgono e uniscono: la musica, la danza, il gioco, l’arte pittorica… e quindi costruire ponti di dialogo e fraternità”. Due saranno gli appuntamenti prima dell’evento: sabato 30 aprile, dalle 17, un incontro-laboratorio per i giovani al Centro “Madonna di Lourdes” a Novoli; sabato 21 maggio, alle 20, nella chiesa matrice lo spettacolo “People in azione” a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale. Al termine dello spettacolo verranno consegnati alcuni riconoscimenti ad alcuni Novolesi che si sono distinte per aver compiuto il loro dovere in una forma speciale e straordinaria e con una particolare attenzione per gli altri. Il contatto ed il confronto diretto con le giovani artiste della band internazionale del Gen Verde sarà il momento clou di questa esperienza sociale. L’evento si articolerà in due serate. La prima, riservata ai giovani, venerdì 27 maggio, alle 20.30, presso il Teatro comunale di Novoli. La seconda serata, sabato 28 maggio, sempre alle 20.30, in piazza Regina Margherita ospiterà, l’evento più atteso: il “Gen Verde in concert”, un lungo viaggio in musica nel quale gli spettatori saranno guidati e accompagnati dalle voci e dagli strumenti delle 19 interpreti internazionali.