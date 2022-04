Gmg Lisbona 2023: Portogallo, il pellegrinaggio dei simboli della Giornata nel carcere di Viseu

Foto Lisboa2023

Continua il pellegrinaggio nelle diocesi portoghesi dei simboli della Gmg, la Croce e la copia dell’Icona di Maria Salus Populi Romani: lo scorso 20 aprile, si è celebrata la Pasqua nel carcere di Viseu (diocesi di Viseu). I simboli hanno fatto il loro ingresso nella prigione, come racconta padre Joao Soares, cappellano del penitenziario, dal sito ufficiale della Gmg di Lisbona 2023 (www.lisboa2023.org): “Con gioia e fede ogni detenuto ha potuto toccare questi simboli e ha potuto sentire che la Chiesa non li abbandona né li scarta. Dio non li abbandona mai, anche e soprattutto quando c’è il peccato”. Da padre Soares anche l’invito a non dimenticare che “questi uomini e queste donne detenute sono persone e che, dietro a ciascuno di loro, ci sono famiglie e, soprattutto, una dignità che va salvaguardata”. “Come cappellano – scrive il sacerdote – è stato un momento speciale, soprattutto per sperimentare che sono questi uomini che danno senso al mio ministero e che è in loro che sperimento la presenza amorosa di Dio. L’arrivo di questi simboli ha portato luce a tutti coloro che li accompagnano, dai volontari della cappellania alle guardie e dipendenti, nonché alla direzione dello stabilimento, che ringraziamo per la disponibilità ad accogliere questa iniziativa”.