Diocesi: Massa Carrara, domani l’iniziativa “Alla ricerca dei patroni di Pontremoli”

Il comune di Pontremoli e le parrocchie cittadine, con la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, con l’Ufficio liturgico diocesano e con l’Ufficio diocesano Irc della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, propongono i “Percorsi dello Spirito” in preparazione al 400° anniversario del voto della comunità di Pontremoli alla Madonna del Popolo, affinché cessasse la pestilenza del 1622.

Dopo una prima serie di incontri, con la primavera 2022 riprendono le iniziative di approfondimento storico-culturale. Domani, sabato 23 aprile, alle ore 15.30, ci sarà l’iniziativa “Alla ricerca dei patroni di Pontremoli”, con la partecipazione degli alunni del corso Turismo dell’Is Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli, che si metteranno a disposizione per guidare i visitatori nei luoghi, in particolare le chiese, dedicati ai patroni. L’inizio del percorso è fissato alle ore 15 nella piazzetta di san Geminiano.