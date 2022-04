Diocesi: Teramo-Atri, oggi i funerali di don Aldo Falconi, per oltre trent’anni missionario in Congo

All’età di 88 anni, nell’ospedale civile di Giulianova, è morto don Aldo Falconi, sacerdote della diocesi di Teramo-Atri. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nel Centro pastorale Shalom in Sant’Onofrio di Campli. Le esequie saranno celebrate dal vescovo Lorenzo Leuzzi.

Don Aldo Falconi, religioso dell’Ordine dei Paolini, era nato a Campli il 19 dicembre del 1933.

Ordinato sacerdote il 3 luglio del 1960, don Aldo è stato per oltre trent’anni missionario in Congo. Tornato a Teramo, ha prestato servizio per diversi anni nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria per poi divenire parroco di “Nostra Signora delle Vittorie” a Sant’Onofrio di Campli. Negli ultimi anni è stato parroco emerito.