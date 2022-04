Francescani: Ofs Sicilia, due giorni di raduno ad Agrigento di famiglie e coppie

L’Ordine francescano secolare di Sicilia si prepara a vivere uno dei momenti più belli ed arricchenti dell’anno fraterno: il raduno francescano per famiglie e coppie “Come a Cana” giunto alla sua undicesima edizione, ad Agrigento all’Hotel Villaggio Mosè domenica 24 e lunedì 25 aprile. “Come ‘famiglia di famiglie’ siamo chiamati a riscoprire la bellezza del matrimonio e dell’amore familiare come autentica vocazione e via di santità da vivere nell’essenzialità della vita ordinaria. L’incontro a cui parteciperanno 150 coppie accompagnate dai loro figli – dice Carmelo Vitello, ministro dell’Ordine francescano secolare di Sicilia – è un’opportunità per condividere la bellezza del ritrovarsi insieme e accogliere parole significative che diventino speranza per il cammino della vita coniugale”. Tema delle giornate sarà “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, in connessione con il prossimo Incontro mondiale delle famiglie voluto da Papa Francesco.

Il raduno inizierà domenica 24 aprile con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. Poi, le testimonianze di vita dei coniugi Franco Giavatto e Giovanna Inì dell’associazione Papa Giovanni XXIII, l’esperienza di fede di Eliana Boncori anche nel tragico evento di Ravanusa e la condivisione di Leonardo Liotta e Miriam Mangiacavallo. La sera il concerto annuncio di fra Giuseppe Di Fatta. Lunedì 25 aprile, nella mattinata l’ascolto della catechesi di don Paolo Cassaniti, moderatore della cura pastorale della stazione missionaria “Paolo, Aquila e Priscilla” di Piano Zucchi (diocesi di Cefalù) e il confronto in coppia. L’incontro si concluderà con una passeggiata nel creato, immersi nella bellezza paesaggistica del Giardino della Kolimbethra all’interno della Valle dei Templi di Agrigento. Le attività saranno coordinate da Giovanni Mocciaro e dalla commissione pastorale familiare dell’Ofs di Sicilia.