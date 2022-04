Società: Cral Basilicata, al via un percorso sinodale di ascolto e confronto

“Il disagio e la rassegnazione sociale, che tocchiamo con mano nelle nostre comunità cittadine, sollecitano i credenti ad una rinnovata responsabilità culturale che vogliono condividere con quanti non si rassegnano ad un destino che potrebbe sembrare già segnato”. Partendo da questa constatazione, la Consulta regionale delle aggregazioni laicali (Cral) della Basilicata lancia un appello a credenti e non credenti a costruire insieme percorsi di speranza nella nostra terra e propone un percorso sinodale di ascolto e confronto con quanti desiderano un futuro diverso per la nostra Basilicata. Il percorso si articolerà in tavoli tematici territoriali ed avrà un primo confronto generale domani, sabato 23 aprile, alle ore 17,30, presso il Parco del Seminario in viale Marconi di Potenza.