Diocesi: Urbino, domenica la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

Domenica 24 aprile, alle ore 15,30, presso il santuario del Sacro Cuore di Gesù si terrà la preghiera di consacrazione dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado al Sacro Cuore di Gesù. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui canali diocesani di Facebook e YouTube.

“Tutti i fedeli della diocesi sono invitati a partecipare in presenza o in collegamento a questo importante momento di vita della nostra diocesi”, si legge in una nota.