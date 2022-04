Diocesi: Fiesole, stasera il Circolo Laudato Si’ del Valdarno propone l’incontro “Amazzonia e pace nel mondo: che collegamento?”

Oggi, venerdì 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, nella diocesi di Fiesole, il Circolo Laudato Si’ del Valdarno invita all’incontro “Amazzonia e pace nel mondo: che collegamento?”. “Una serata di consapevolezza e riflessione – spiega una nota – su come l’economia che uccide ed impoverisce, di cui Papa Francesco parla nella sua enciclica Laudato si’, sia alla radice della crisi socio-ambientale e della mancanza di pace, nel mondo! Cercheremo di capire come contribuire invece all’Economy of Francisco”.

Alle ore 18 nel Centro di GeoTecnologie dell’Università degli studi di Siena, a San Giovanni Valdarno, collegamento con la missionaria comboniana Caterina Ingelido, responsabile dell’associazione “A Cry for Life”. Alle ore 21 proiezione del documentario Anamei al cinema Masaccio, a seguire il collegamento via internet del regista Alessandro Galassi e la giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi.