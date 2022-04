Diocesi: Genova, il 27 aprile conferenza con Magatti e Giaccardi sulla “cultura del prendersi cura”

Mercoledì 27 aprile, alle 18.30, a Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio – la Chiesa genovese incontra la città sui temi di attualità come ha fatto per anni con le serate di Cattedrale Aperta. Il tema scelto per questa edizione è “Per una cultura del prendersi cura”.

Il primo incontro, dal titolo “Pensare è prendersi cura. Ripensare il mondo dopo gli shock globali”, affronterà la situazione della società e della Chiesa negli attuali momenti di crisi: la pandemia che perdura e il conflitto in Ucraina. Porteranno le loro riflessioni Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, sociologi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La partecipazione all’evento dà diritto ai crediti per la formazione professionale obbligatoria dei giornalisti.