Ucraina: Milano, i Frati della chiesina rossa organizzano un mercatino della solidarietà per chi non ha abbandonato il Paese

Resistono come possono i 36 Frati Cappuccini della Custodia dell’Ucraina dedicata a San Pio, suddivisi in 7 comunità, dopo aver deciso di non abbandonare il Paese e di rimanere con la gente, accogliendola, aiutandola e pregando con tutti. Per metà sono ucraini e per metà polacchi. L’Ordine prevede la povertà per questi religiosi che vivono della solidarietà e condividendo fraternamente ogni cosa, dunque in questi momenti il bisogno è grande e urgente.

Dall’Italia, i confratelli stanno organizzando diverse iniziative per mandare denaro e generi di prima necessità.

I Frati che hanno in cura la chiesa di Santa Maria alla Fonte, a Milano, più conosciuta come “chiesina rossa”, stanno organizzando un mercatino della solidarietà – ‘Curiosando’ – e quindi hanno aperto una raccolta di oggettistica, articoli per la casa, giochi, libri, curiosità, accessori moda (non abiti usati e scarpe) che poi saranno proposti in cambio di offerte da oggi 22 aprile a domenica 8 maggio (via della Chiesa Rossa, 55 -Metro Linea Rossa- fermata Abbiategrasso).

Gli orari per visitare “Curiosando”: da oggi a venerdì 29, domenica 1° maggio e venerdì 6 maggio: dalle 16 alle 18; sabato 7 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; domenica 8 maggio, dalle 10,15 alle 13 e poi dalle 16 alle 19,30. In questo fine settimana, per la “Festa della mamma” alla chiesina rossa si potranno avere anche gerani stagionali (offerte partite da 5 euro) e piantine officinali come rosmarino, salvia.