“Ogni giorno le donne si dedicano agli altri con straordinaria energia e sensibilità dividendosi tra lavoro e famiglia. Nella Giornata della salute della donna ricordiamoci di essere generose anche con noi stesse, prendiamoci cura del nostro benessere fisico e mentale. Facciamo prevenzione!”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna.