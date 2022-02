Vita consacrata: Oristano, domani l’ingresso di 13 monache nel monastero delle Sacramentine

Il monastero delle Adoratrici Perpetue (Sacramentine) di Via Vinea Regum, a Oristano, si prepara a vivere un momento di rinascita. Domani, domenica 20 febbraio, alle ore 17, l’arcivescovo Roberto Carboni accoglierà un gruppo di ben tredici monache (più due novizie), provenienti dal Monastero di Barcellona, che ha dovuto chiudere i battenti perché non più adatto alla vita claustrale. La solenne concelebrazione eucaristica sancirà la definitiva aggregazione delle nuove monache al monastero cittadino.

Le religiose provengono da diversi continenti (America del Sud, Europa, Asia e Africa) hanno scelto il monastero di Oristano per continuare la loro esperienza claustrale e rinverdire il carisma della loro fondatrice madre Maria Maddalena dell’Incarnazione.