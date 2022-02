Diocesi: Molfetta, oggi e domani weekend di riflessione per famiglie, fidanzati e coppie di pastorale familiare con don Gentili e il vescovo Cornacchia

L’Ufficio per la pastorale familiare della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi propone un weekend di riflessione per famiglie, fidanzati e coppie animatrici della Pastorale familiare. Appuntamento questa sera alle ore 19.30, presso la parrocchia Madonna della Rosa a Molfetta: don Paolo Gentili, già direttore nazionale dell’Ufficio Cei per la pastorale della famiglia, tratterà il tema “Vivere il per sempre nel contesto della cultura odierna alla luce di Amoris Laetitia”.

Domenica 20 febbraio, Festa diocesana dei fidanzati e Giornata della vita, alle 9.30 incontro con i nubendi “Amoris Laetitia parla ai fidanzati: progettare la vita insieme”. Alle 12 la messa presieduta dal vescovo Domenico Cornacchia con i fidanzati; nel pomeriggio, alle ore 16.30, incontro con i sacerdoti e le coppie animatrici.