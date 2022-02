Diocesi: Bologna, domenica card. Zuppi ordina cinque nuovi diaconi. Il 22 febbraio celebra messa in anniversario morte don Giussani

Domenica 20 febbraio alle 17.30 il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi presiederà la messa in cattedrale, durante la quale saranno ordinati cinque nuovi diaconi. Si tratta di Claudio Barbieri della parrocchia di San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto, Alessandro Lollini della parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, Francesco Melfi della parrocchia di Viadagola e Vincent Togo della parrocchia Sant’Antonio di Savena, mentre fra Giacomo Malaguti, dei Servi di Maria, riceverà il diaconato in vista dell’ordinazione sacerdotale.

Martedì 22 alle ore 21 in S. Pietro, l’arcivescovo celebrerà la messa in occasione dell’anniversario della morte del servo di Dio don Luigi Giussani. Durante la liturgia saranno ricordati anche il 40° del riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione e i cent’anni della nascita del suo fondatore. Le celebrazioni, che avverranno nel rispetto delle normative anti Covid, saranno anche trasmesse in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.