Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica di Zambia. In Segreteria di Stato si è accennato ad accesso universale a vaccini e a cure per il Covid-19

(Foto Vatican Media/SIR)

Oggi, 19 febbraio2, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente della Repubblica di Zambia, Hakainde Hichilema, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.

“Nel corso dei cordiali colloqui – si legge in un comunicato della Sala Stampa vaticana – in Segreteria di Stato ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione economica e sociale del Paese, nonché sull’apprezzato contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società. Oltre a sottolineare le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zambia, si è accennato alla questione dell’accesso universale ai vaccini e alle cure per il Covid-19 e alla possibilità di procedere nello studio della redazione di un Accordo bilaterale, quale ulteriore segno di rispettosa cooperazione”.

Nel prosieguo della conversazione, “vi è stato anche uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale e regionale”.