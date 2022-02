Diocesi: Cesena-Sarsina, morto il teologo Carlo Molari

(Foto: diocesi di Cesena-Sarsina)

È deceduto questa mattina il teologo don Carlo Molari, sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina. Era ospite della casa di riposo “Don Baronio”. Era nato a Cesena il 25 luglio 1928. Venne ordinato sacerdote nel 1952. Si laureò in teologia e in diritto alla Pontificia università lateranense. Nella stessa università insegnò dal 1955 al 1968, alla Gregoriana dal 1966 al 1976 e alla Urbaniana dal 1962 al 1978.

Monsignor Molari ricoprì l’incarico di aiutante di studio della Sezione dottrinale de Santo Uffizio dal 1961 al 1968. Dal 1972 al 1981 fu nell’Associazione teologica italiana. Molari andò in pensione in anticipo, lasciando l’insegnamento nel 1978.

Dopo il suo pensionamento, don Molari continuò a scrivere libri e articoli e a tenere incontri e conferenze. Oltre all’attività di insegnante e saggista, dal 1967 al 2011 svolse attività pastorale all’Istituto San Leone Magno dei Fratelli maristi a Roma.

Il funerale di don Carlo Molari verrà celebrato martedì 22 febbraio, alle 15, in cattedrale, a Cesena. La messa di esequie sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri. La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia del cimitero urbano di Cesena.