Movimenti: RnS, oggi e domani a Sassone la XX Assemblea nazionale sul tema: “Ministri del nostro Dio sarete detti”

Si tiene a Sassone (Rm), oggi e domani, la XX Assemblea nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, sul tema: “Ministri del nostro Dio sarete detti” (Is 61, 6a).

L’Assemblea – aperta ai coordinatori diocesani, ai coordinatori regionali, ai membri del Comitato nazionale di servizio, ai delegati nazionali dei ministeri, ai consiglieri spirituali regionali – è un appuntamento annuale, statutario, di particolare importanza nella vita del Movimento. Nel Giubileo d’Oro è un’occasione di rendimento di grazie e di discernimento sul cammino in corso, di verifica pastorale e di approfondimento delle prospettive pastorali.

L’Assemblea si centrerà intorno alle antiche parole di Isaia, sulla vocazione profetica di un Giubileo, come fonte di giustizia e di misericordia divina (cf Is 61, 1 – 4).

Un’ulteriore ragione “pastorale” per l’Assemblea “in presenza” è sottolineata dalla visita del segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica e ha partecipato alla sessione di apertura nel corso della quale il presidente del RnS, Salvatore Martinez, ha dettato una relazione programmatica sulla vita del RnS e sulla missione che lo attende.

Tra i vari temi all’ordine del giorno, sarà dato spazio al calendario del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia, alla 44ª Convocazione nazionale del Movimento, che si terrà a Roma e in 20 Regioni d’Italia, il 29 e il 30 maggio 2022, la X Giornata mondiale della famiglia nelle diocesi e il XV Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia.

Nelle due giornate dell’Assemblea interverranno su alcuni argomenti specifici fr Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale della famiglia per la Cei, sul tema della “X Giornata mondiale delle famiglie”; don Eugenio Bruno, officiale del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, sul tema dell’“Istituzione del ministero del catechista” e don Dario Vitali, consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, sul tema “Sinodo nelle diocesi”.